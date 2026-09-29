Buscan reducir trámites que cuestan 6 mil 300 mdp

– Sólo 15% de los trámites puede hacerse en línea; Chiapas se suma al pacto nacional para simplificar servicios –

Chiapas se sumó a la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos mediante la firma de una Carta de Adhesión al Pacto Nacional, con la participación de 28 entidades del Poder Ejecutivo estatal.

Durante la presentación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios y del Catálogo Nacional de Homologación, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, informó que los trámites y requisitos vigentes en la entidad representan un costo social aproximado de seis mil 300 millones de pesos al año, equivalente al 1.33 por ciento del Producto Interno Bruto estatal.

Añadió que actualmente sólo 15 por ciento de los trámites puede realizarse de manera digital, por lo que existe un amplio margen para reducir tiempos, requisitos y costos.

La estrategia busca homologar procedimientos entre autoridades federales, estatales y municipales. La intención es que trámites similares pidan requisitos semejantes en municipios como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, con el fin de disminuir barreras para ciudadanos y empresas.

La Comisión Estatal de Simplificación Administrativa coordinará los trabajos en Chiapas. El modelo también contempla eliminar procesos redundantes y ampliar el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a servicios públicos.