﻿Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en la misma colonia de Zapopan

• Las familias presentaron denuncias ante la Fiscalía de Jalisco y cada desaparición cuenta con una carpeta de investigación

Latinus

Jalisco.- Cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años fueron reportados como desaparecidos después de ser vistos por última vez el 14 de septiembre en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. La Comisión de Búsqueda de Personas del estado difundió las fichas correspondientes para solicitar información sobre su paradero.

Los desaparecidos son Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; José Carlos González Vázquez, de 20; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19; y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18. Sus familiares consideran que se encontraban juntos cuando dejaron de ser localizados, según Latinus.

De acuerdo con testimonios recabados por las familias entre vecinos, los jóvenes estaban reunidos en un inmueble cuando se escucharon detonaciones y hombres armados presuntamente ingresaron al lugar. Los allegados también señalaron que un quinto joven habría logrado escapar y que posteriormente fue localizada una mancha de sangre; esta versión no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Las familias presentaron denuncias ante la Fiscalía de Jalisco y cada desaparición cuenta con una carpeta de investigación. También informaron que familiares directos se sometieron a pruebas de ADN como parte de las diligencias de búsqueda e identificación, de acuerdo con Excélsior.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente si las cuatro desapariciones corresponden a un mismo hecho, ni han informado sobre un posible móvil o identificado a los presuntos responsables.

El medio Eje Central informó que la Comisión de Búsqueda de Jalisco recibe información relacionada con el caso, en el teléfono 33 3145 6314.

Con información de Latinus

Foto: Latinus