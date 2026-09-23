Buscan a Bryan en río con drones y caninos

– Protección Civil concluyó la inspección en el arroyo Totoposte y mantiene el operativo sobre el río Sabinal –

Protección Civil de Chiapas mantiene activa la búsqueda de Bryan “N”, arrastrado por una corriente de agua el martes en Tuxtla Gutiérrez, con recorridos a lo largo del río Sabinal y apoyo de drones, unidad canina y personal especializado.

Las labores de inspección en el arroyo Totoposte concluyeron este miércoles 23 de septiembre, pero la fuerza de tarea continúa desplegada sobre el cauce del Sabinal, sus márgenes y zonas de difícil acceso.

En el operativo participa personal del Equipo de Respuesta Inmediata, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, vehículos operativos y drones. La exploración aérea permite revisar puntos de difícil acceso y ampliar la cobertura sobre el río.

Las acciones se realizan de manera coordinada con distintas dependencias, con recorridos en los sectores establecidos para mantener la búsqueda de forma permanente. El personal también inspecciona puntos donde el terreno complica el ingreso por tierra y obliga a reforzar la revisión desde el aire.

Protección Civil informó que el operativo continuará activo para localizar a Bryan “N” lo antes posible. Además, pidió a la población evitar acercarse a corrientes de agua, ríos y arroyos, debido al riesgo que representan, y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores.