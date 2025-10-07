Buque escuela mexicano partirá de Nueva York, tras choque 

• El buque escuela mexicano Cuauhtémoc partirá este sábado de Nueva York tras reparaciones por el choque del 17 de mayo

Estados Unidos.- El buque escuela mexicano Cuauhtémoc dejará el sábado Nueva York donde el pasado 17 de mayo chocó contra la base del puente de Brooklyn, accidente que dejó dos cadetes muertos y veinte heridos más, así como averías a la embarcación, que fue sometida a reparaciones en esta ciudad estadounidense y que le permitirán iniciar mañana su regreso a México.

El navío, que llegó a Nueva York el pasado 14 de mayo, volverá a surcar los mares con seguridad, tras haber superado antes pruebas para verificar que el “Caballero de los mares“, como se le conoce, esté en condiciones óptimas.

De acuerdo con el Gobierno de México, las pruebas en mención verificaron el funcionamiento del sistema de navegación en modo normal y de emergencia, el estado de los equipos de comunicaciones, el desempeño del sistema de propulsor auxiliar y la resistencia de su sistema de propulsión a vela.

Tras el accidente, el buque fue llevado a los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York, y el pasado 20 de septiembre se trasladó al muelle 86, en el Hudson River de Manhattan, donde ha estado recibiendo visitas antes de zarpar mañana llevando consigo a 171 nuevos cadetes y tres oficiales, que llegaron hoy a la ciudad para unirse a la tripulación del buque escuela para el próximo curso de adiestramiento.

El 17 de mayo, el buque escuela mexicano insignia de la Armada mexicana, sufrió el accidente durante la “maniobra de zarpe” con 277 tripulantes, lo que causó la muerte de los cadetes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, veinte personas más heridas y que se rompieran tres mástiles, así como una gran movilización del personal de emergencias de la ciudad.

El Cuauhtémoc, que lleva el nombre del último emperador mexica, y que se hizo por primera vez a la mar en 1982, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido durante 43 años.

Con información de EFE

Foto: EFE/Ángel Colmenares