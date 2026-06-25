Bomberos capturan culebra en garaje de la Caminera

– El ejemplar ojo de gato fue resguardado en Tuxtla y será entregado a Profepa para liberarlo en su hábitat –

Bomberos de Tuxtla Gutiérrez capturaron una culebra ojo de gato que fue localizada dentro del garaje de una vivienda en la colonia Caminera, luego de un reporte recibido por el centro de mando del 911.

El llamado se registró este jueves 25 de junio. Tras la alerta, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar con apoyo de la Unidad 66 de la Estación Central para atender la presencia del reptil y evitar riesgos para los habitantes de la casa.

Al llegar, los elementos se entrevistaron con la persona que solicitó el auxilio, quien explicó que la culebra se encontraba en el interior del garaje. Los bomberos realizaron la búsqueda dentro del inmueble hasta ubicar al ejemplar, identificado como una culebra ojo de gato.

Para la captura utilizaron ganchos manipuladores y guantes de protección, con el fin de retirar al animal sin lastimarlo y sin poner en riesgo al personal que atendió el servicio. Después de asegurarla, la culebra fue trasladada a la Estación Central.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, el ejemplar será entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para su cuidado y posterior liberación en su hábitat natural.