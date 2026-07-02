﻿Bolsonaro propone saltarse las reglas del Mercosur

• Propone “explorar” maneras para lograr acuerdos bilaterales entre Brasil y EE.UU., sin tener que pasar por el bloque comercial

EFE

Brasil.- El candidato presidencial brasileño de ultraderecha Flávio Bolsonaro, defendió que su país “se libere” de las “amarras” del Mercosur y negocie por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países como Estados Unidos; divulgó su campaña este jueves.

El hijo de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado, envió un documento a la Oficina del representante comercial de EE.UU., en el que presenta argumentos en contra de la imposición de nuevos aranceles por parte del país norteamericano sobre las importaciones brasileñas.

En ese sentido, el candidato derechista reconoce que Brasil mantiene tributos más ventajosos con ciertas naciones que con EE.UU., pero señala que esto se debe a los acuerdos firmados por el Mercosur y que el país sudamericano no puede revocarlos “unilateralmente”.

Por ello, propone “explorar” maneras para lograr acuerdos bilaterales entre Brasil y EE.UU., sin tener que pasar por el bloque comercial del que también forman parte Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (en proceso de adhesión).

“Brasil busca formas para liberarse de las amarras del Mercosur que han impedido a anteriores gobiernos tener este tipo de negociaciones con EE.UU.”, afirmó.

Bolsonaro puso como ejemplo el tratado comercial firmado este año entre los gobiernos del estadounidense Donald Trump y del argentino Javier Milei, un aliado de su candidatura presidencial, al margen de los procedimientos del Mercosur.

“El camino tomado por la Argentina de Milei ofrece un precedente útil que yo me comprometo a examinar y seguir”; declaró el principal rival del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en los próximos comicios de octubre.

El acuerdo entre Milei y Trump ha sido duramente criticado por el Ejecutivo de Lula, que ve en él una amenaza a la integración regional.

Durante la cumbre del Mercosur, celebrada esta semana en Paraguay, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo que estas medidas unilaterales mandan una “señal equivocada” a los socios que ya firmaron acuerdos con el bloque o que están en negociaciones.

“Iniciativas que impliquen nuevos agujeros en el arancel externo común, cada vez menos aplicado, tienden a fragilizar la integridad de la unión aduanera”, señaló.

El bloque firmó este año un histórico acuerdo con la Unión Europea, mientras avanzan las negociaciones con Canadá y Japón.

Con información de EFE

Foto: @OPRArgentina