﻿Bolsa Mexicana cierra con pérdida semanal de 0.71 %

• Tras el movimiento negativo de este viernes, en lo que va de junio el mercado mexicano se ubica en -2 %

México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes 26 de junio del 2026 el 0.28 % para cerrar la cuarta semana de junio con un retroceso acumulado del 0.71 % y empujar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a caer a las 67 mil 226.01 unidades.

«El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Las pérdidas, precisó, se dieron principalmente en el sector tecnológico, debido a preocupaciones sobre una posible sobrevaloración del sector de inteligencia artificial.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la semana con una pérdida del 0.71 %, para apuntarse cierres negativos en tres de las últimas cuatro semanas».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las compañías: Televisa (-7.05 %), Grupo Carso (-6.77 %), Alsea (-5.48 %), Grupo México (-3.72 %) y Banorte (-3.71 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que tras el movimiento negativo de este viernes, en lo que va de junio el mercado mexicano se ubica en -2 % y en lo que va del año registra un avance del 4.54 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0.11 % frente al dólar, al cotizar en 17.5 unidades por billete verde, frente a los 17.48 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 170 millones de títulos por un importe de 15 mil 682 millones de pesos.

De las 723 empresas que cotizaron en la sesión, 338 cerraron con sus precios al alza, 369 registraron pérdidas y 16 se mantuvieron sin cambios.

Con información de EFE

Foto: EFE