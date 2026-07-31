﻿BMV cierra en rojo en cuatro de los últimos cinco meses

• El Índice de Precios y Cotizaciones bajó a 66 mil 936.99 unidades luego de un mes volátil en el mundo bursátil

México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0.53 % que la empujó a cerrar el mes de julio con una ligera pérdida del 0.04 % para cerrar a la baja en cuatro de los últimos cinco meses, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 66 mil 936.99 unidades.

El retroceso de julio se unió a las caídas de marzo (-3.91 %), abril (-1.1 %) y junio (2.36 %) y contrasta con los positivos de enero (5.12 %), febrero (5.63 %) y mayo (1.08 por ciento).

«El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas mensuales de las emisoras: Volaris (-16.96 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-14.86 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-10.23 %), Quálitas (-9.65 %), Gruma (-8.08 %) y Alsea (-8.03 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló el rendimiento negativo del mercado mexicano en julio pero destacó que en lo que va de 2026 su avance es del +4.09 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.11 % frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde, frente a los 17.34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 172 millones de títulos por un importe de 16 mil 231 millones de pesos.

De las 684 firmas que cotizaron en la jornada, 325 terminaron con sus precios al alza, 335 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Con información de EFE

Foto: EFE/R. Khan