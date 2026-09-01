Bloqueos en Guatemala golpean a pueblos fronterizos

– Protestas de transportistas redujeron el paso de personas y vehículos; al menos 17 carreteras fueron bloqueadas –

Bloqueos carreteros realizados en Guatemala afectaron este martes el intercambio comercial y el tránsito de personas y vehículos en la frontera sur de Chiapas, principalmente en el paso internacional El Carmen-Talismán, donde la actividad disminuyó de manera considerable.

Las protestas fueron encabezadas por transportistas guatemaltecos inconformes por el aumento en los precios de la gasolina y el diésel. Los cierres alcanzaron rutas que comunican San Marcos y Malacatán con la frontera mexicana, lo que complicó los traslados hacia territorio chiapaneco.

En Frontera Talismán, municipio de Tuxtla Chico, el flujo habitual de personas y automóviles se redujo durante la jornada. Comerciantes de ambos países expresaron preocupación por las pérdidas que podría provocar la interrupción del transporte y de las operaciones que diariamente se realizan en este punto fronterizo.

Reportes provenientes de Guatemala señalaron al menos 17 bloqueos carreteros durante la movilización, varios de ellos en la zona de San Marcos y Malacatán.

La protesta también golpeó a viajeros. Samuel Ramírez relató que caminó aproximadamente una hora y media desde San Marcos para intentar llegar a la frontera y cruzar hacia Chiapas.