Bloquean San Roque por parada irregular de colectivos

– El barrio exige que los vehículos vuelvan a su terminal; el sitio señalado solo tiene permiso de estacionamiento –

Habitantes del barrio San Roque bloquearon este martes varias calles del centro de Tuxtla Gutiérrez para exigir el retiro de una parada usada por colectivos de la ruta Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo, al señalar que opera sin permiso para subir y bajar pasajeros.

La protesta cerró la 7ª Calle Oriente desde la 4ª Avenida Sur y la 3ª Avenida Sur desde la 8ª Calle Oriente. Los vecinos impidieron el paso vehicular y pidieron la intervención de las autoridades estatales de movilidad.

Martín Ramón López Beltrán, presidente del barrio, explicó que el problema comenzó en 2020, cuando se gestionó sacar las terminales del transporte público del primer cuadro. En 2021, agregó, los transportistas firmaron una minuta para operar desde una terminal ubicada sobre la 2ª Sur, entre 11ª y 12ª Oriente.

Sin embargo, las unidades volvieron a detenerse sobre la 2ª Sur, a la salida del Andador San Roque. Según los vecinos, el Ayuntamiento les informó que ese espacio únicamente está autorizado como cajón de estacionamiento y no como punto de ascenso y descenso.

Los manifestantes sostuvieron que los colectivos entorpecen la circulación y exigieron que regresen a la terminal asignada. Advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta que las unidades fueran retiradas del sitio, pues aseguran que el conflicto lleva años sin una solución definitiva.