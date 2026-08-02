﻿BBVA México eleva 0.2% su cartera de crédito

• En el segmento empresarial, BBVA México alcanzó un saldo de crédito de 814 mil millones de pesos, con un crecimiento interanual de 12.4%.

México.- BBVA México aceleró el financiamiento a familias, mipymes y grandes empresas durante el primer semestre de 2026, con una cartera de crédito vigente de 2.2 billones de pesos, un crecimiento anual de 10.2% y más de 199 mil millones de pesos adicionales frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con su reporte de resultados al cierre de junio, el banco fortaleció particularmente el financiamiento al sector productivo, al otorgar 47 mil nuevos créditos a mipymes durante los primeros seis meses del año. La originación de nuevos financiamientos para este segmento alcanzó cerca de 142 mil millones de pesos, un incremento de 10% anual.

La cartera de crédito a mipymes llegó a 165 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 12.9% respecto a junio de 2025. Además, 65.6% de la nueva originación para este segmento se realizó mediante un proceso completamente digital.

BBVA México señaló que actualmente atiende a 1.1 millones de clientes mipymes, mientras que 9% de los nuevos créditos otorgados a este segmento fueron para personas sin referencias bancarias, como parte de sus esfuerzos de inclusión financiera.

El financiamiento a las familias también mantuvo un crecimiento importante. Al cierre del primer semestre, el saldo de crédito a este segmento alcanzó 973 mil millones de pesos, un aumento anual de 9.9%.

Entre enero y junio, el banco otorgó más de 1.4 millones de nuevos créditos de nómina y personales, con lo que alcanzó un stock de 4.1 millones de créditos de este tipo.

En tarjetas de crédito, BBVA México colocó más de 1.5 millones de nuevas tarjetas durante la primera mitad del año. El 19% correspondió al primer crédito de una persona, mientras que el número total de tarjetas en circulación llegó a 11.4 millones.

El banco también formalizó más de 15.9 mil créditos hipotecarios y 79 mil automotrices al cierre de junio. En conjunto, mantiene financiamiento para 356 mil hogares y 450 mil vehículos.

En el segmento empresarial, BBVA México alcanzó un saldo de crédito de 814 mil millones de pesos, con un crecimiento interanual de 12.4%. Asimismo, el saldo de financiamiento al gobierno llegó a 192 mil millones de pesos.

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En materia de captación, BBVA México reportó 3.2 billones de pesos en recursos totales al cierre del primer semestre, un crecimiento anual de 8.1%.

Dentro de este resultado destacaron los recursos administrados mediante sociedades de inversión, que alcanzaron 1.2 billones de pesos, 10.9% más que en junio de 2025.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial