Punto y Coma;

Roger Laid

La ciudad se está convirtiendo en un catálogo de aspiraciones políticas. Lonas, bardas pintadas, espectaculares y rostros que aparecen por todas partes, como si la contienda electoral ya hubiera comenzado y como si el espacio público fuera propiedad de quienes suspiran por una candidatura.

El problema dejó de ser solamente estético. Es un asunto de legalidad, equidad y responsabilidad. Mientras los ciudadanos pagan impuestos y procuran mantener limpias sus calles, algunos aspirantes parecen competir por ver quién coloca más propaganda, quién ocupa más espacios y quién consigue que su nombre se vuelva familiar antes de que lleguen los tiempos electorales.

La inconformidad ya salió a las calles. El pasado 22 de noviembre, ciudadanos encabezados por el abogado Hans Ramírez Hernández llevaron alrededor de 150 kilos de lonas a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que es representada de forma gris por Marina Martha López Santiago. El colectivo asegura haber reunido cerca de una tonelada de propaganda retirada de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Una parte, según sus integrantes, será reutilizada para elaborar refugios para perros callejeros. Hasta la basura electoral podría terminar teniendo una utilidad social mayor que la promoción de algunos suspirantes.

¿Y el IEPC? Sería injusto afirmar que no ha hecho absolutamente nada. Su propia presidenta, Marina Martha López Santiago, informó en octubre que se habían recibido 74 quejas y resuelto 32; también se reportaron seis servidores públicos sancionados y 74 expedientes en sustanciación en otro corte informativo. Hay medidas cautelares, procedimientos y resoluciones. El punto es otro: ¿la respuesta está llegando a tiempo y tiene la fuerza suficiente para inhibir estas prácticas? La sociedad que observa la falta de interés por aplicar la ley en el IEPC podría también imaginas que solo están de adornos.

Sin embargo, hay ejemplos concretos. En octubre, el Instituto ordenó retirar propaganda del diputado federal Guillermo Santiago, relacionada con la frase “memociona”. En noviembre, el IEPC acreditó conductas de promoción personalizada o actos anticipados en dos expedientes. Es decir, existen actuaciones documentadas, pero también una pregunta ciudadana que sigue sin respuesta satisfactoria: ¿por qué la propaganda continúa apareciendo en calles y espacios públicos?

Yo me preguntaría quién ha gastado más entre los suspirantes, pero no me apoyaría a partir de ocurrencias. Un reporte de Alerta Chiapas sobre la manta que los ciudadanos confeccionaron con propaganda retirada identificó lonas de Paco Chacón, Dulce Rodríguez, Jovani Salazar, Guillermo Santiago y Pío López Obrador. En ese material, las imágenes de Paco Chacón eran las que más se repetían. Eso es lo que se documentó en esa muestra; aunque no demuestra quién ha invertido más dinero en toda la ciudad.

Para saberlo, el IEPC y las autoridades fiscalizadoras tendrían que transparentar los datos: número de lonas, bardas y espectaculares por persona; ubicación; periodo de exhibición; costos estimados; empresas proveedoras y posibles fuentes de financiamiento. Sin esa información, cualquier clasificación sobre el mayor gasto sería especulación.

Lo que sí puede exigirse es que la autoridad deje de reaccionar únicamente cuando la presión pública crece. La ciudadanía no tendría que convertirse en brigada de limpieza para retirar lo que los aspirantes colocan y las instituciones deben investigar. Tampoco basta con emitir medidas que después nadie verifica que se cumplan.

Los procesos internos de los partidos no pueden convertirse en una autorización para llenar las ciudades de propaganda personal. La promoción política tiene reglas y los espacios públicos no son una extensión de las oficinas de campaña.

Por eso la protesta frente al IEPC tiene un mensaje que no debería pasar inadvertido: la basura no se mide solamente por los kilos de plástico acumulados, sino también por la falta de respeto a la ley y al espacio común.

Y aquí viene la pregunta que da título a esta columna: ¿estamos frente a basura electoral o ante la basura que dejan los apetitos de algunos candidatos?

Puntos Suspensivos…

La autoridad electoral debe demostrar que puede vigilar, investigar y sancionar sin favoritismos. Porque si los ciudadanos tienen que retirar las lonas para que el IEPC voltee a verlas, algo no está funcionando como debería… ¿La autoridad permitirá que mas adelante el “jaloneo” afecte la democracia?