Balean a un joven sentado en una banqueta de Huixtla

– José Francisco “N” fue llevado al Hospital General; policías desplegaron un operativo para buscar a los agresores –

José Francisco “N” resultó herido por impactos de arma de fuego este lunes en la colonia El Relicario, en Huixtla, luego de que dos sujetos se acercaran hasta donde se encontraba sentado y le dispararan en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven estaba sobre una banqueta cuando los agresores llegaron al lugar y abrieron fuego. Después del ataque, ambos escaparon antes de que arribaran las corporaciones de seguridad.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo y José Francisco fue auxiliado para ser trasladado al Hospital General de Huixtla, donde recibió atención médica por las heridas provocadas durante la agresión. No se informó la gravedad de su estado de salud.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Fronteriza, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Policía Municipal desplegaron un operativo en la colonia y sectores cercanos para tratar de localizar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Tampoco se conoce el motivo del ataque. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a quienes dispararon contra el joven.