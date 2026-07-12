Bajan ventas de frutas y verduras en calles de Tuxtla

– Comerciantes reportan caídas de hasta 30 por ciento y pérdidas por producto que no logra venderse a tiempo –

Comerciantes de frutas y verduras en la vía pública de Tuxtla Gutiérrez reportan una caída de entre 20 y 30 por ciento en sus ventas, una baja que se siente con más fuerza entre mayo y septiembre, cuando muchas familias destinan su dinero a graduaciones, clausuras escolares y otros gastos.

Desde puestos ubicados en el centro de la ciudad, vendedores señalaron que el problema no termina con vender menos. Al tratarse de productos perecederos, una parte de la mercancía se pierde si no sale durante la jornada. Por eso, al cierre del día, algunos optan por regalar verduras o frutas a personas que pasan por la zona.

Las actividades comienzan desde temprano, entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, y se alargan hasta cerca de las 5:00 de la tarde. Cada día deben comprar mercancía fresca en la Central de Abastos, con inversiones que pueden ir de 300 a 500 pesos o más.

Los comerciantes explicaron que las altas temperaturas y la exposición al sol aceleran el deterioro de verduras como tomate, chiles, calabacita, chayote, papa, limón, pepino y cebolla. En algunas jornadas, las pérdidas alcanzan hasta 10 por ciento de la mercancía.

“Si la gente no compra, nuestra venta se queda. Para el otro día ya no sirve y hay pérdidas”, señalaron, al pedir a la ciudadanía apoyar el consumo local. La baja de ventas, dijeron, ya suma casi tres meses y pega directo al gasto de sus familias. (Foto: Especial)