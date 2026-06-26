Ayuntamientos ya deberán transmitir cabildos en vivo

– Reforma permite a ciudadanos y medios grabar sesiones públicas; municipios tendrán 90 días para adecuarse –

Los ayuntamientos de Chiapas deberán transmitir en vivo sus sesiones de Cabildo y permitir el acceso de ciudadanos y medios de comunicación, luego de la entrada en vigor de una reforma a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.

La medida deriva del Decreto número 267, publicado el miércoles 25 de junio en el Periódico Oficial número 114. Con este cambio se reformó el artículo 44 de dicha ley, que antes dejaba al propio Cabildo la decisión de hacer públicas sus sesiones.

A partir de ahora, las sesiones de Cabildo serán públicas por obligación en todos los municipios del estado. Solo podrán realizarse de manera privada cuando el tema tratado así lo requiera, de acuerdo con lo establecido en el decreto aprobado por el Congreso de Chiapas.

La reforma también abre la puerta para que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan asistir, grabar y transmitir las sesiones públicas. Además, los ayuntamientos deberán difundirlas en vivo mediante sus plataformas digitales oficiales y medios de comunicación.

Los municipios contarán con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones tecnológicas y administrativas necesarias. (Foto: North American Mission Board)