﻿Avión pequeño se estrella en Washington; piloto y dos pasajeros murieron

• Autoridades de Washington se movilizaron por el accidente de un avión pequeño gracias a la notificación de alerta del iPhone de una de las víctimas

Estados Unidos.- Tres personas murieron al estrellarse una aeronave privada sobre una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, informó la policía.

El avión pequeño cayó cerca de la medianoche con un piloto y dos pasajeros a bordo, según explicó la portavoz de la Policía Estatal de Maryland, Elena Russo, en rueda de prensa.

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, todos adultos, de quienes las autoridades no han desvelado las identidades hasta notificarlo a sus familiares.

Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía estima que estaban realizando un vuelo de instrucción.

Unos quince minutos después de despegar sobre las 23:30 h local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias.

Con información de EFE

Foto: @7NewsDC