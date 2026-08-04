Avendaño instala comité para prevenir el suicidio

– Salud, Educación y Fiscalía coordinarán acciones de atención, prevención y acompañamiento en Chiapas –

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, secretario de Salud, encabezó la instalación del Comité Técnico para la Prevención del Suicidio durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

El funcionario señaló que la salud mental debe recibir atención prioritaria en todas las regiones de Chiapas y afirmó que el trabajo del nuevo comité se enfocará en prevenir, atender y acompañar a las personas que enfrentan problemas relacionados con este tema.

Durante la sesión, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo que la prevención del suicidio exige coordinación entre dependencias y llamó a reforzar las acciones de atención oportuna y seguimiento a la población en riesgo.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, inauguró formalmente los trabajos del comité y destacó que las escuelas tienen un papel clave para detectar factores de riesgo, promover ambientes saludables y fortalecer el cuidado de la salud mental entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En la reunión participaron dependencias estatales, instituciones educativas y organismos públicos vinculados con salud, seguridad, juventud y prevención de adicciones. El objetivo será mantener acciones conjuntas para atender la salud mental y reducir los riesgos de suicidio en la entidad.