﻿Avanzan 4 nuevos partidos políticos entre reclamos por documento de UIF

• La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló 4 nuevas fuerzas políticas nacionales entre reclamos por documento de UIF.

24 Horas

México.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló en comisiones los anteproyectos de resolución para conceder el registro a cuatro nuevas fuerzas políticas nacionales, cuyos dictámenes serán enviados al Consejo General para su votación definitiva.

Durante la Octava Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada este 24 de junio de manera virtual, la comisión discutió las solicitudes presentadas por organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como partidos políticos nacionales.

Los proyectos avalados corresponden a Construyendo Sociedades de Paz, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia.

En contraste, la solicitud de Interacción y Empatía para Todos, A.C., no quedó aprobada en comisiones, por lo que quedó fuera del paquete de organizaciones que avanzaron con dictamen favorable.

Piden considerar documento de la UIF antes de resolver registros de los nuevos 4 partidos políticos

La sesión estuvo marcada por un momento de tensión, luego de que la Secretaría Ejecutiva del INE intervino para informar a las consejerías sobre la existencia de un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que, dijo, debía considerarse antes de resolver los registros.

La intervención estuvo cuestionada por consejerías electorales, que consideraron inusual la participación de la Secretaría Ejecutiva en ese momento de la discusión y advirtieron una posible violación al reglamento de sesiones de comisiones.

Durante el intercambio, consejerías preguntaron cuál era el contenido del documento, qué información aportaba, si resultaba relevante para los proyectos y por qué no había estado puesto a disposición con anterioridad.

La Secretaría Ejecutiva respondió que no conocía el contenido del documento y que tampoco podía determinar si la información era grave o si podía modificar el sentido de los dictámenes.

Las consejerías Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas cuestionaron la forma en que se presentó el aviso, al señalar que no existía un análisis previo de la información y que introducir el documento de último momento resultaba improcedente para la deliberación.

Pese al episodio, la comisión continuó con la discusión de los anteproyectos. El aval en comisiones no implica todavía el registro definitivo, pues la última palabra corresponde al Consejo General del INE.

En la misma sesión, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos también discutió el anteproyecto de acuerdo para distribuir el financiamiento público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que recibirán los partidos políticos nacionales a partir de julio y hasta diciembre de 2026.

En caso de que el Consejo General confirme los registros en la sesión de este jueves, las nuevas fuerzas políticas podrán acceder a prerrogativas y participar en los procesos electorales de 2027.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro