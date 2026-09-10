Automovilista muere tras caer a un barranco

– El Chevy salió de la carretera en el tramo de Nachig; el conductor quedó atrapado y permanece sin identificar –

Un automovilista perdió la vida este jueves luego de que el vehículo que conducía saliera de la carretera y terminara volcado en el fondo de un barranco, sobre el tramo de Nachig, en el municipio de Zinacantán.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil, autoridades ejidales y habitantes de la zona acudieron al lugar para participar en las labores de auxilio.

El conductor quedó atrapado entre los restos de un Chevrolet Chevy y, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la volcadura, perdió la vida en el sitio.

Las maniobras de rescate se complicaron por la profundidad del barranco y por la posición en la que quedó la unidad, por lo que pobladores y autoridades tradicionales colaboraron para recuperar el cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se han dado a conocer mayores datos que permitan establecer su identidad.

Tampoco existe una versión oficial sobre qué provocó que el automóvil abandonara la cinta asfáltica, por lo que las causas del accidente deberán determinarse mediante las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y continuaron con las labores necesarias para retirar la unidad del barranco.