Auto vuelca y queda destrozado en Tonalá

– El conductor fue atendido por Protección Civil; la unidad quedó como pérdida total tras salirse del camino –

Un automóvil terminó volcado y prácticamente destrozado sobre el tramo carretero Tonalá-Arriaga, a la altura de la colonia Buena Vista, luego de que el conductor perdió el control de la unidad y salió de la cinta asfáltica.

El accidente ocurrió el lunes en el municipio costero de Tonalá. De acuerdo con la información disponible, el vehículo se salió de su trayectoria por causas que deberán ser determinadas por las autoridades y terminó con las llantas hacia arriba sobre la cuneta ubicada a un costado de la carretera.

La fuerza del percance dejó daños severos en distintas partes de la carrocería, por lo que la unidad fue considerada pérdida total. Automovilistas que pasaban por la zona reportaron el accidente, lo que permitió la llegada de los cuerpos de emergencia.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor y valorar su estado de salud tras la volcadura. Hasta el momento no se informó sobre lesiones de gravedad, aunque el hombre fue revisado por los elementos de auxilio debido a lo aparatoso del percance.

La unidad siniestrada fue retirada y trasladada a un corralón en Tonalá, donde quedó resguardada mientras se realizan los trámites correspondientes.