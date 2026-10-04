﻿Atropellan a reportera y camarógrafo durante transmisión en vivo 

• Una reportera y un camarógrafo fueron arrollados mientras realizaban una transmisión en vivo en Monterrey, Nuevo León

Nuevo León.- Una reportera y un camarógrafo de GamaVisión fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en imágenes que se viralizaron en redes sociales.

El hecho ocurrió en la avenida Morones Prieto, justo a la altura de la avenida Garza Sada, mientras realizaban la cobertura de un deslave.

La reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales se encontraban en el sitio dando cobertura al incidente cuando fueron sorprendidos por una camioneta Jeep de color gris oscuro. El pavimento mojado también habría sido un factor en el derrape del vechículo.

Tras registrarse el atropellamiento, servicios de emergencia brindaron atención a los afectados.

Según la prensa de Monterrey, la reportera como el camarógrafo fueron atendidos en el sitio de los hechos, en donde presentaron golpes que fueron considerados leves. De inmediato fueron trasladados en ambulancia para recibir una valoración médica.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial