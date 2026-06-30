Atropellan a mujer en Palenque; responsable escapa

– La mujer cruzaba el Periférico Norte cuando fue arrollada; quedó herida de la cabeza y fue hospitalizada –

Lucía “N” fue atropellada sobre el Periférico Norte, a la altura del acceso a la colonia Pakal Kin, en Palenque, por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y huyó sin detenerse a brindarle ayuda.

De acuerdo con testigos, la mujer intentaba cruzar la vialidad cuando fue arrollada por un automóvil cuyo conductor habría tratado de rebasar y ganar el paso a otros vehículos que transitaban por la zona. El golpe la proyectó contra el pavimento y le provocó una herida en la parte posterior de la cabeza, con abundante sangrado.

Personas que presenciaron el accidente pidieron auxilio al 911. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio, estabilizaron a la lesionada, controlaron la hemorragia y la trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas o un posible traumatismo craneal.

Agentes de Vialidad Municipal realizaron el levantamiento de información y entrevistaron a la víctima y a testigos, con el propósito de obtener datos que permitan identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor que escapó del lugar.

Las autoridades pidieron apoyo a quienes hayan visto el accidente o cuenten con imágenes de cámaras de videovigilancia o de tablero. Lucía quedó hospitalizada.