Atlas despide al entrenador Gonzalo Pineda

• Atlas fue goleado 0-3 como local por los Tuzos de Pachuca, en un partido en el que mostró un pobre rendimiento

México.- El club mexicano Atlas despidió este domingo a su entrenador, Gonzalo Pineda, como consecuencia de los pobres resultados en el torneo Apertura 2025, en el que ocupa la décima posición.

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el director técnico del primer equipo varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”, dice la nota.

Hace unas horas el Atlas fue goleado 0-3 como local por los Tuzos de Pachuca, en un partido en el que mostró un pobre rendimiento.

Fue el quinto revés del equipo luego de perder por 3-1 ante el Monterrey el pasado 26 de julio y de ser derrotado en sus tres encuentros en la Leagues Cup, en la que terminó en el penúltimo lugar entre los participantes del fútbol de México.

Según el comunicado, divulgado en las redes sociales, la directiva le agradece a Pineda y su cuerpo técnico por su compromiso, una letanía que repiten todos los equipos de la liga después de despedir a su entrenador.

Atlas muestra el cuarto mejor ataque del Apertura, pero su defensa es la segunda peor, lo cual ha causado los malos resultados.

Los directivos del equipo han iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, “con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla”.

El Atlas reaparecerá en el Apertura el próximo 17 de agosto en el estadio del Querétaro, último en el torneo con cuatro derrotas en igual número de salidas.

Con información de EFE

Foto: EFE