Palabras Claras

Silvano Bautista

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) anunció una serie de foros y mesas de trabajo en Chiapas para analizar los alcances de las reformas judicial y laboral, tras concluir su congreso nacional celebrado los pasados 20 y 21 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante la sesión llevada a cabo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, la agrupación estableció como resolutivo central la necesidad de abrir el debate jurídico a nivel estatal, convocando al gremio de abogados y a la sociedad civil chiapaneca a participar de manera crítica y propositiva en la evaluación de estos cambios legislativos.

Los representantes de la organización detallaron que, a un año de la implementación de la reforma judicial, resulta indispensable revisar sus avances, detectar inconvenientes operativos y formular propuestas que garanticen una impartición de justicia pronta, fuerte y efectiva, tal como lo consagra el artículo 17 constitucional.

Asimismo, destacaron que el encuentro nacional contó con la presencia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —como Lenia Batres, Irving Espinosa Betanzos y Sara Irene Herrerías—, además del académico John Ackerman, especialistas en materia sindical y el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Como parte de los acuerdos estratégicos para el estado, se informó que la ANAD ya suscribió un convenio orientado a la revisión y seguimiento a nivel de circuito judicial, el cual tendrá impacto directo en Chiapas y formará parte de la agenda prioritaria a desarrollar en las próximas semanas.

En el marco del congreso, la asociación también hizo entrega de la presea «Emilio Krieger» —instituida en honor a su fundador para reconocer la defensa de las causas sociales, los sindicatos y los pueblos indígenas—, galardón que en esta edición fue otorgado a Jorge Rivero, Jesús Ramírez Cuevas y Valeria Sagrero, mientras que Manuel Fuentes recibió el premio al mérito jurídico en materia laboral.

Finalmente, los abogados reiteraron el llamado a los profesionales del derecho en la entidad para sumarse a las próximas actividades, subrayando que Chiapas no puede quedar al margen de las discusiones que definen el rumbo de la justicia y los derechos laborales en el país.

Entregan obra de justicia social en el barrio Loma Bonita

El presidente municipal de Mezcalapa, José Tilo Alcudia Hernández, entregó una obra de justicia social en el barrio Loma Bonita de Raudales Malpaso, cabecera municipal.

Acompañado de su esposa Viridiana Solís Chanona, compartió con las familias la alegría de contar con un espacio digno y de especial significado para el barrio.

Durante la entrega, el presidente municipal y la Mtra. Viry reconocieron la unión de las vecinas y los vecinos de Loma Bonita y su disposición para trabajar juntos por el bienestar de su comunidad. Ante los momentos difíciles que atraviesa Mezcalapa, el presidente municipal expresó su solidaridad y dirigió unas palabras de aliento a las familias. Reconoció que hay tristeza en los corazones y los animó a acompañarse unos a otros para seguir adelante con unidad y fe.

Enohe Argüello agita el avispero político en Cacahoatán…

Rumbo al 2027, Enohe Argüello comienza a mover el tablero político con una estructura numerosa, organizada y bien aceitada, donde cada día se suman más ciudadanos y liderazgos al Partido Verde. Y vaya que el movimiento está dando de qué hablar, porque las fotos que circulan en las redes sociales parecen estar quitándole el sueño a más de una.

En política, las sumas cuentan, las estructuras pesan y los tiempos terminan poniendo a cada quien en su lugar. ¡Aguas, que los que se sentían solos en la pista ya tienen compañía!