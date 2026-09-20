Ataque en Las Granjas buscó sembrar violencia: FGE

– La orden habría sido provocar zozobra y amedrentar a otros grupos dedicados al narcomenudeo en Tuxtla –

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el ataque armado ocurrido el 18 de septiembre en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, no habría estado dirigido contra personas específicas, y aclaró que la investigación apunta a que la orden fue generar hechos violentos, provocar miedo entre la población y amedrentar a otros grupos dedicados al narcomenudeo.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que por estos hechos fueron detenidas 15 personas, entre ellas están Jesús “N”, de 21 años, señalado como conductor de la motocicleta utilizada en el ataque, y un adolescente de 17 años, identificado como quien habría disparado el arma.

La Fiscalía ubica como presuntos autores intelectuales a José Luis “N”, alias “El Bebe”, señalado como líder de una célula que controla puntos de venta de droga en la zona nororiente de Tuxtla, y a Límberg “N”, alias “El Hueso”, quien cumple condena por homicidio en el penal de Ocosingo y presuntamente dio instrucciones desde prisión.

En el ataque murieron Jorge Álvarez Cruz, Joel López Arias y Beltrán Martínez Saldaña. También resultaron heridos dos hombres que están fuera de peligro y un niño de 10 años que permanece hospitalizado en estado grave.

Durante 15 cateos fueron asegurados el arma utilizada, la motocicleta y cascos. Peritajes balísticos relacionan la misma pistola con otros dos ataques registrados en agosto y septiembre en Tuxtla.