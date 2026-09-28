Ataque a policías deja cuatro detenidos en Tapachula

– Los cuatro dijeron pertenecer a Barrio 18; tras la agresión armada también fueron aseguradas cuatro armas –

Cuatro personas fueron detenidas y otra fue neutralizada durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en la colonia Paraíso, en Tapachula, después de que agentes fueran atacados con armas de fuego durante un operativo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial realizaban recorridos sobre la calle El Rincón cuando fueron agredidos por presuntos generadores de violencia.

Tras la respuesta de las corporaciones, fueron detenidos Ocario “N”, Juan “N”, Maclovio “N” y Lizbeth “N”. En el lugar también se aseguraron tres armas largas y un arma corta.

La dependencia informó además que Abraham “N” fue neutralizado durante los hechos, sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió.

Según el reporte oficial, los cuatro detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo Barrio 18.

Los detenidos y las armas aseguradas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las diligencias para establecer responsabilidades y esclarecer por completo el enfrentamiento.