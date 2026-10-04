﻿Atacantes de secundaria en Torreón son mayores de edad

• El Gobierno de Coahuila adelantó que solicitará la pena máxima contra los hermanos que perpetraron un ataque armado en una secundaria de Torreón

Coahuila.- Los hermanos que perpetraron un ataque armado dentro de una secundaria en Torreón, Coahuila, ya son mayores de edad, por lo que se enfrentarían a una larga pena en la cárcel.

La mañana del 1 de octubre dos jóvenes irrumpieron en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión en Torreón y atacaron a varias personas con armas blancas y objetos tipo petardos.

Derivado de la agresión murió la subdirectora del plantel, de 56 años.

Otras cuatro personas resultaron heridas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva, y una mujer, quien se encuentra estable.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila detuvo a los agresores, de 18 años, identificados como hermanos y exestudiantes del plantel.

Medios locales señalaron que los hermanos eran conocidos como ‘los Cuates‘.

Tras su detención, los hermanos fueron puestos a disposición de la autoridad pertinente.

Voceros de la Fiscalía de Coahuila señalaron que los jóvenes se encuentran aislados y que tras las primeras horas de su detención ningún familiar se había presentado para brindarles acompañamiento.

Los hermanos responsables del ataque en una secundaria de Torreón tienen ya 18 años de edad.

Se prevé que su audiencia inicial sea el próximo 4 de octubre.

‘Los Cuates‘ serían señalados de homicidio cometido con ferocidad, delito que se castiga con entre 50 y 60 años de cárcel.

El Gobierno de Coahuila reitera que se llegará hasta las últimas consecuencias y que se aplicará todo el peso de la ley, solicitando para quienes resulten responsables las sanciones máximas que correspondan conforme a derecho”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión.

Con información de EFE

Foto: EFE