Asume Leonardo León la Secretaría del Humanismo tras sanear la gestión laboral en el CONALEP Chiapas

Palabras Claras

Silvano Bautista

En el marco de la reorganización del gabinete del Gobierno de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a Leonardo Omar León Alcázar como nuevo secretario del Humanismo. Este relevo institucional busca fortalecer la atención a los sectores vulnerables y consolidar las políticas de bienestar e inclusión social en la entidad.

La llegada de León Alcázar a la Secretaría del Humanismo se da tras su paso por la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (CONALEP) responsabilidad en la cual afrontó un panorama institucional complejo marcado por desacuerdos y fricciones con las representaciones sindicales docentes.

Durante su encargo al frente del CONALEP Chiapas, priorizó el orden institucional y la certeza jurídica de las plantillas docentes. Frente a señalamientos sobre la distribución de cargas horarias, asignaciones de plazas y abusos de poder denunciados por grupos de profesores, León Alcázar intervino para transparentar las relaciones laborales y restablecer la disciplina administrativa en los diferentes planteles del estado. Asimismo, promovió alianzas estratégicas para fortalecer la formación técnica de los alumnos, vinculando a la institución con programas de alfabetización del proyecto estatal «Chiapas Puede» y promoviendo la internacionalización académica.

Tras asumir el cargo formalmente, León Alcázar reiteró su compromiso de dar continuidad al proyecto social de la entidad, enfocando los esfuerzos de la Secretaría del Humanismo hacia la justicia social, el combate a la marginación y la articulación de programas comunitarios con un sentido de cercanía a la ciudadanía.

La instrucción es clara: servir con cercanía, transparencia y eficiencia a las familias chiapanecas, privilegiando siempre el sentido humano en la función pública, señaló durante la toma de protesta institucional.

Con este movimiento, el Ejecutivo estatal busca inyectar experiencia operativa y capacidad de concertación en un área clave para la agenda de bienestar social del gobierno chiapaneco.

Paola Vera y Morena fortalecen el trabajo territorial en Las Rosas.

Durante un encuentro de trabajo, se destacó la conversación y el intercambio de ideas con Paola Vera, de Las Rosas, como parte de las actividades que buscan fortalecer la organización y el trabajo territorial de Morena en Chiapas. El encuentro permitió compartir experiencias y hablar sobre el trabajo que se viene construyendo desde los municipios y comunidades.

A través de este tipo de encuentros, se hizo énfasis en la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía, sumar voluntades y continuar impulsando un proyecto basado en la unidad y la participación. Las actividades forman parte del trabajo político y organizativo rumbo a los próximos procesos, con el compromiso expresado de continuar recorriendo comunidades y municipios.

Problemática de aguas negras de Paredón, sin solución.

A 15 días de la minuta con autoridades estatales, la problemática de las aguas negras en Paredón sigue y sus pobladores continúan recibiendo aguas negras y el alcalde “Manaco” guarda silencio. El acuerdo fue firmado con la Subsecretaría de Gobierno, pero el Ayuntamiento de Tonalá, responsable directo del drenaje, no ha hecho nada*

Es decir, la contaminación de la bahía, y el compromiso principal no se ha cumplido: las aguas negras siguen llegando al mar.

El documento fue firmado directamente con el subsecretario de Gobierno, con el objetivo de intervenir y dar solución a una problemática que el Ayuntamiento de Tonalá no ha querido resolver. Sin embargo, a dos semanas de distancia, las descargas de drenaje continúan cayendo a la playa, como si no existiera ningún acuerdo.

Pese a la firma, los pobladores de Paredón señalan con claridad que el responsable directo de las descargas de aguas residuales es el Ayuntamiento de Tonalá, que encabeza el alcalde Manuel Narcia Coutiño, es ahí donde crece la indignación: mientras la Subsecretaría firmó y se comprometió a dar seguimiento, el presidente municipal ha optado por el silencio. No ha informado, no ha dado la cara, no ha enviado maquinaria, ni ha presentado ningún plan de saneamiento.

«La minuta la firmamos con el subsecretario, no con Manaco, pero él claro que tiene que ver aquí. El drenaje es municipal, la caca que llega a Paredón viene de su falta de trabajo. Y hoy, mientras la bahía se contamina, él anda sordo, mudo, escondido, relajado, diciendo que va a ganar su reelección sin necesidad de nosotros», denuncian los habitantes.

Acusan que mientras Paredón sufre por infecciones, mal olor, pesca contaminada y turismo ahuyentado, el alcalde está más preocupado por su proyecto de reelección que por cumplir con su obligación básica de brindar servicios de drenaje y saneamiento.