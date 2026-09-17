ASF y ASE inician auditorías al gasto federal en Chiapas

– Revisarán recursos ejercidos por ayuntamientos y coordinarán acciones para fortalecer la fiscalización en Chiapas –

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pusieron en marcha las auditorías al gasto federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2025, con especial atención en los recursos ejercidos por los ayuntamientos.

El inicio de los trabajos fue encabezado por el auditor superior del estado, José Antonio Aguilar Meza, junto con representantes de la ASF. Por la instancia federal participaron Juan Roberto Castillo Cruz, auditor especializado en Municipios, y Ricardo Palma Rojas, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, además de 16 funcionarios.

De acuerdo con lo informado, el objetivo es coordinar acciones entre ambas instituciones, fortalecer las capacidades de fiscalización y establecer mecanismos de colaboración para revisar el manejo de recursos federales en Chiapas.

Al acto acudieron también funcionarios estatales, legisladores y autoridades municipales, entre ellos Dulce María Rodríguez Ovando, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; Ana Laura Romero Basurto, Marcela Castillo Atristain, Juan Marcos Trinidad Palomares y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro.

Las revisiones forman parte del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y pondrán bajo revisión el ejercicio de recursos federales en los municipios.