﻿Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo y su familia; hay dos detenidos

• La FGJEM informó la detención de dos hombres, como presuntos autores del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

EFE

México.- Jonathan Samuel, tecladista de la banda de rock mexicano Camilo Séptimo, fue asesinado en el Estado de México.Mapa interactivo clima

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La víctima avisó a un amigo que sostendría una reunión con un socio, pero que si no sabía de él en algunas horas avisara a las autoridades.

Dado que el amigo no supo más de Jonathan Samuel acudió a buscarlo al departamento donde vivía, junto con la Policía.

En el lugar fueron hallados los cuerpos del músico y de su familia.

En el baño del departamento fueron localizados los cuerpos de Ana Paola, esposa del tecladista, y la hija de ambos, de aproximadamente 3 años de edad.

Cabe destacar que Ana Paola se encontraba embarazada.

En una de las recámaras se halló el cuerpo de Alexis, trabajadora del hogar. En la sala se halló el cuerpo de Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo. Asimismo, la mascota de la familia fue asesinada.

Todas las víctimas se encontraban maniatadas; tres presentaban un disparo en la cabeza y una más en la espalda.

En otra de las recámaras se halló vivo a un niño de 6 años de edad, también hijo de Jonathan y Ana Paola. Al parecer se habría escondido del o los responsables.

Al departamento se movilizaron policías municipales y estatales para las indagatorias pertinentes, en tanto que la Guardia Nacional se encargó del resguardo de la escena del crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de dos hombres, como presuntos autores del multihomicidio.Mapa interactivo clima

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Sebastián, socio de Jonathan Samuel.

Con información de Milenio

Foto: Especial