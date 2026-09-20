﻿Asesinan a dirigente del PRI en Morelos

• Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este atentado

Quadratín

El dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Zenón Juárez Hernández , y otro hombre que lo acompañaba, terminaron muertos en la noche de este viernes 18 de septiembre durante un ataque armado perpetrado en la colonia Centro de este municipio de Morelos.

La Fiscalía General del Estado ( FGE ) informó este sábado que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio, mientras que la Fiscalía Regional Sur Poniente, peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con los informes oficiales, la agresión ocurrió alrededor de las 20:40 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo. El acompañante de Juárez Hernández perdió la vida mientras era trasladado de emergencia al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”. Zenón Juárez, además de su militancia partidista, había fungido previamente como director de Agua Potable en la demarcación.

Este hecho de violencia se registra a casi dos meses del asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ya una semana del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla. El clima de inseguridad en la entidad ocurre en un contexto donde Morelos concentra el mayor número de detenciones derivadas de la ‘Operación Enjambre’ implementada por el Gobierno federal contra la corrupción y los nexos con el crimen organizado en administraciones locales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este atentado.

Con información de Quadratín

Foto: Especial