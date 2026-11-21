• Agentes realizaban actos de investigación en Nopaltepec cuando fueron interceptados por un vehículo cuyos ocupantes les dispararon

México.- Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron asesinados en una emboscada en Nopaltepec, Estado de México.

Las víctimas realizaban actos de investigación en la colonia San Felipe Teotitlán cuando fueron interceptados por un vehículo cuyos ocupantes les dispararon.

Los responsables se dieron a la fuga mientras que testigos llamaron al 911.

Policías municipales llegaron al lugar y hallaron a los dos agentes con impactos por arma de fuego en la cabeza dentro de una unidad oficial.

Protección Civil de Nopaltepec confirmó la muerte de uno de los oficiales, en tanto que el otro fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Axapusco en estado grave.

Dada la gravedad de sus lesiones, el agente fue trasladado vía aérea por el Grupo Relámpagos a un hospital en el poniente del Valle de México, donde murió más tarde.Consultar atlas

Con información de Milenio

Foto: @poloespejel