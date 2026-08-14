﻿Aseguran más de dos mil litros de gas LP en Veracruz

• El aseguramiento de gas LP fue realizado por autoridades federales en la colonia Valente Díaz, municipio de Veracruz

Veracruz.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron aproximadamente dos mil 210 litros de gas LP y un inmueble tras ejecutar una orden de cateo en la colonia Valente Díaz, municipio de Veracruz.

En el operativo también fueron asegurados un tanque de almacenamiento para gas LP, dos mangueras de alta presión, una válvula metálica y una bomba de despacho.

Dicha orden judicial fue otorgada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad, ante la probable comisión de un delito contemplado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

La diligencia estuvo conducida por el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la PFM, peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y especialistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El perímetro de seguridad contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil y la división de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Todos los objetos y el inmueble asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente.

La FGR reiteró el llamado a la ciudadanía para realizar denuncias presenciales o anónimas sobre delitos federales a través de sus instalaciones en la entidad, el teléfono 2299896334 o el correo [email protected].

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FGR