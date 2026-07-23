﻿Aseguran más de 3 mil 300 Legos pirata en la Aduana de Querétaro

• Fueron detectados mil 366 sets adicionales con características presuntamente similares a los diseños protegidos de la empresa danesa

México.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró 3 mil 366 sets de juguetes armables tipo «legos» de procedencia extranjera presuntamente apócrifos en la Aduana de Querétaro, como parte de las acciones para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad industrial en el país.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, informó que el operativo se realizó el 21 de julio mediante dos diligencias de inspección en el recinto fiscalizado Terminal Logistics, ubicado en el municipio de Colón, Querétaro.

Las inspecciones derivaron de órdenes emitidas conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, tras detectarse mercancía de origen asiático que presuntamente vulnera los derechos de propiedad industrial de Lego Holdings, al presentar diseños tridimensionales similares a los registrados por la empresa.

Durante la primera diligencia, personal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual localizó 2 mil sets de juguetes armables que, presuntamente, reproducían elementos protegidos por los registros marcarios de LEGO.

Como medida cautelar, el IMPI ordenó la suspensión de la libre circulación de la mercancía y su aseguramiento dentro del recinto fiscalizado.

En una segunda inspección realizada el mismo día fueron detectados mil 366 sets adicionales con características presuntamente similares a los diseños protegidos de la empresa danesa, por lo que también se ordenó su inmovilización.

Con ambos operativos, el organismo federal aseguró un total de 3 mil 366 juguetes armables, reforzando la vigilancia en uno de los principales puntos de ingreso de mercancías al país.

El IMPI destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para impedir la importación y comercialización de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad industrial, protegiendo tanto a los titulares de marcas como a los consumidores.

La Secretaría de Economía y el IMPI señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para fortalecer la observancia de los derechos de propiedad intelectual en aduanas y otros puntos estratégicos del país.

Con información de 24 Horas

Foto: IMPI