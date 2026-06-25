Aseguran dosis de fentanilo y marihuana en Comitán

– Militares localizaron 59 dosis y una motocicleta abandonada tras la fuga de sus ocupantes –

Elementos del 15/o. Regimiento de Caballería Motorizado aseguraron 59 dosis de droga, entre ellas fentanilo y marihuana, durante un operativo realizado en el municipio de Comitán.

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo la tarde del miércoles como parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención que el personal militar mantiene en coordinación con otras corporaciones en la región, con el objetivo de inhibir actividades delictivas relacionadas con el narcomenudeo.

Durante la intervención, los elementos localizaron dosis con características propias de fentanilo y marihuana, además de una motocicleta que quedó abandonada en el lugar. Según el reporte, sus ocupantes se dieron a la fuga antes de ser detenidos, por lo que no se informó de personas aseguradas por estos hechos.

La unidad también fue vinculada con el caso, por lo que quedó bajo resguardo junto con los narcóticos localizados. La autoridad no detalló el punto exacto del aseguramiento ni la identidad de las personas que escaparon.

Tanto la presunta droga como la motocicleta fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación legal de lo asegurado.