Aseguran dos camiones con madera ilegal en Altamirano

– Los vehículos cargaban 101 piezas de madera de pino en rollo. No se reportaron detenciones y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público –

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Seguridad del Pueblo, aseguraron dos vehículos por el presunto delito de ecocidio, en su modalidad de transporte de recurso forestal maderable sin la documentación correspondiente de la autoridad competente, por hechos ocurridos en el municipio de Altamirano.

De lo anterior, las autoridades aseguraron dos vehículos tipos tracto camión, uno marca Mercedes Benz, con placas de circulación de Veracruz que contenía 36 piezas de madera de pino en rollo, y el segundo de la marca Dina, conteniendo también 65 piezas de madera del mismo material.

Los indicios y vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá lo conducente.