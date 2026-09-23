Aseguran casa de diseñador por deuda con artesanas

– Las mujeres reclaman 572 mil 800 pesos por piezas entregadas; la FGE no ha informado sobre el aseguramiento –

La Fiscalía General del Estado aseguró una vivienda del artesano y diseñador tsotsil Alberto López Gómez, en San Cristóbal de Las Casas, luego de una denuncia presentada por 14 artesanas indígenas de Aldama que le reclaman el pago de 572 mil 800 pesos por piezas textiles entregadas desde hace varios años.

Vecinos del barrio de El Cerrillo señalaron que la noche del martes dos patrullas y cuatro vehículos llegaron al inmueble ubicado en la calle Simojovel y colocaron sellos con la leyenda “asegurado”. Hasta la noche de este miércoles, la FGE no había informado oficialmente sobre la diligencia ni si había personas dentro de la propiedad.

Las artesanas sostienen que López Gómez les adeuda cientos de huipiles, rebozos, vestidos, gabanes, blusas, bufandas y otras piezas que recibió para venta o pedidos especiales. La denuncia pública comenzó en marzo y, ante la falta de respuesta, hace más de un mes presentaron una querella formal.

Tras conocer el aseguramiento, las mujeres insistieron en que buscan recuperar su dinero y dijeron estar dispuestas a escuchar propuestas de pago o negociación. También anunciaron que reclamarán un dos por ciento adicional por los gastos realizados durante sus movilizaciones.

Las afectadas señalaron que han esperado durante años una solución y que su principal exigencia sigue siendo el pago por el trabajo que entregaron.