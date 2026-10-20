Aseguran armamento y pick up robada en Huixtla

– Cuatro hombres, tres de ellos guatemaltecos, fueron interceptados en una aduana con armas, uniformes y radios –

Cuatro hombres fueron detenidos este martes 20 de octubre en la aduana de Huixtla, luego de que militares y guardias nacionales encontraran armas, equipos de comunicación y uniformes presuntamente falsos de una corporación ministerial dentro de una camioneta con reporte de robo.

Los sospechosos viajaban en una Toyota Hilux e intentaban cruzar el punto de revisión cuando fueron sometidos a una inspección. Según fuentes de seguridad, los agentes localizaron un arma larga, tres pistolas tipo escuadra, aparatos de comunicación y prendas con distintivos ministeriales. El vehículo también quedó asegurado.

Los detenidos fueron identificados como Ángel “N”, mexicano de 28 años; Brayan “N”, de 22; Eddy “N”, de 23, y Axel “N”, de 24. Estos últimos tres son de nacionalidad guatemalteca, de acuerdo con la información preliminar.

Fuentes policiacas señalaron que se investiga si los cuatro tienen relación con actividades delictivas en Huixtla, Tuzantán, Motozintla y otros municipios. También se indaga su posible vínculo con la delincuencia organizada, aunque no se precisaron los hechos que se les atribuyen.

Los hombres, las armas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá establecer las responsabilidades por la camioneta robada y la portación de armamento, entre otros posibles delitos.