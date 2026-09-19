Asaltan a 13 pasajeros en el tramo Teopisca-Comitán

– Hombres armados interceptaron una Urvan; víctimas acusaron que la Guardia Nacional no atendió su llamado –

Trece pasajeros de una Urvan de la ruta San Cristóbal–Comitán fueron asaltados a mano armada la noche del viernes sobre el tramo Teopisca–Comitán, a la altura de las comunidades San Antonio y Laguna Larga.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 23:30 horas hombres armados que viajaban en una camioneta tipo Tacoma interceptaron la unidad, amenazaron a los usuarios y los despojaron de sus pertenencias antes de escapar.

Después del atraco, los pasajeros solicitaron apoyo a la Guardia Nacional. Según denunciaron los afectados, la corporación no atendió la emergencia porque en ese momento no contaba con patrullas disponibles para acudir al lugar.

Ante esa situación, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva salieron desde Comitán para localizar la Urvan y brindar apoyo a quienes viajaban en ella.

Los agentes escoltaron la unidad hasta la terminal de Comitán, donde los pasajeros pudieron reencontrarse con sus familiares después del asalto.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni de detenidos por estos hechos. Tampoco se ha precisado el monto de lo robado ni la identidad de los responsables.