Arzobispo alerta por violencia contra menores

– Se refirió a tres casos recientes y pidió fortalecer la formación familiar y la cultura cívica ante la violencia –

Tres casos que involucran a menores de edad en menos de una semana llevaron al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, a advertir sobre la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en Chiapas.

Durante una conferencia de prensa, el religioso se refirió al feminicidio de una niña de 12 años, la muerte de un niño durante el ataque armado en la colonia Las Granjas y la denuncia por agresión sexual contra un menor de siete años en Pantelhó.

González González consideró necesario reforzar la formación familiar y promover una verdadera cultura cívica para prevenir agresiones contra las infancias.

En otro tema, habló sobre la situación de las personas migrantes en Chiapas. Señaló que agentes de pastoral de las tres diócesis del estado identificaron problemas como trata de personas, presencia de menores no acompañados, xenofobia, explotación laboral y dificultades para acceder a refugio y asistencia.

También informó que visitó el albergue para migrantes y constató que la puerta principal ya fue reparada, aunque presenta fallas, mientras que una cámara de vigilancia aún sigue dañada. Agregó que se ha pedido investigar el operativo realizado en el lugar y revisar si se actuó fuera de los protocolos.

La Arquidiócesis prepara para el 27 de septiembre una misa, una exposición y una feria de servicios por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.