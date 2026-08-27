Artesanas denuncian plagio de diseños y saberes

– Bordadoras, tejedoras y alfareras exigen participar en las decisiones sobre la protección de su patrimonio cultural –

Mujeres bordadoras, tejedoras y alfareras de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina denunciaron el plagio y la apropiación indebida de sus diseños y conocimientos, y exigieron participar directamente en las decisiones sobre la protección de su patrimonio cultural.

El pronunciamiento se dio durante el Tercer Encuentro de Bordadoras, Tejedoras y Alfareras, que se realiza del 27 al 29 de agosto en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, en la región Altos de Chiapas.

Las participantes señalaron que sus creaciones representan identidad, historia y memoria comunitaria, por lo que rechazaron que sean tratadas únicamente como mercancías u objetos folclóricos. También pidieron condiciones dignas para producir, comercializar y transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones.

Las creadoras expresaron además preocupación por algunos artículos de la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que podrían limitar la libre determinación y reducir la participación de las mujeres en decisiones sobre su propio patrimonio.

Aunque reconocieron avances en la legislación vigente, reclamaron mecanismos accesibles y efectivos contra el plagio y el uso no autorizado.

También acordaron fortalecer alianzas entre creadoras, cooperativas y colectivos, así como impulsar la enseñanza de estos saberes entre niñas, niños y jóvenes.