Arrollan a mujer recién dada de alta en San Cristóbal

– Familiares exigen medidas frente al Hospital de las Culturas, donde peatones cruzan entre vehículos rápidos –

Una mujer que recién había sido dada de alta del Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, fue atropellada cuando intentaba cruzar la avenida principal ubicada frente al nosocomio y tuvo que reingresar de emergencia para recibir atención médica.

El accidente generó enojo entre familiares y vecinos del sector, quienes señalaron que el tramo representa un riesgo constante para peatones, principalmente adultos mayores, pacientes y acompañantes que acuden diariamente al hospital.

Los denunciantes aseguraron que en la zona circulan vehículos a alta velocidad y que no existen suficientes medidas para facilitar el cruce seguro de las personas.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades locales instalar reductores de velocidad, un semáforo peatonal o mantener presencia permanente de elementos de Tránsito Municipal frente al nosocomio.

Familiares y usuarios advirtieron que la afluencia diaria de personas vuelve urgente una intervención para evitar accidentes de mayores consecuencias.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la mujer atropellada ni sobre posibles responsabilidades en el percance.