Arriban a Chiapas 1,200 deportados en nueve vuelos

– Las aeronaves llegaron entre el lunes y el jueves a Tapachula; los connacionales fueron canalizados a México te Abraza –

Al menos nueve vuelos con aproximadamente mil 200 mexicanos deportados de Estados Unidos arribaron a Chiapas durante la última semana, en una de las jornadas más intensas de retorno registradas bajo la administración de Donald Trump.

Las aeronaves comenzaron a llegar desde el lunes. Ese día se recibió un vuelo; el martes fueron tres, el miércoles otros tres y el jueves arribaron dos más al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Los traslados fueron realizados por aeronaves operadas por Global Crossing Airlines y Eastern Air Express, procedentes de distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas El Paso y Harlingen, Texas; La Mesa, Arizona, y Alexandria, Luisiana.

Tras su llegada, los connacionales fueron trasladados por vía terrestre al Centro de Procesamiento del programa “México te Abraza”, donde reciben atención jurídica, administrativa y apoyo para regresar a sus estados de origen y reunirse con sus familias.

De acuerdo con la información proporcionada, Estados Unidos incrementó 109 por ciento las deportaciones de migrantes irregulares durante el primer cuatrimestre del año respecto al último cuatrimestre de 2025.

Tapachula se mantiene como punto de recepción de los vuelos con mexicanos expulsados del territorio estadounidense.