Arranca jornada contra abuso infantil en escuelas 

– La estrategia busca prevenir el abuso y maltrato en más de 16 mil planteles de nivel básico en toda la entidad –

La Secretaría de Educación de Chiapas dio inicio a la “Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil”, con el objetivo de prevenir la violencia en entornos escolares. El acto inaugural se llevó a cabo en la Escuela Secundaria del Estado José María Luis Mora, en Tuxtla Gutiérrez.

El subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos, en representación del titular Roger Adrián Mandujano, informó que esta jornada se aplicará en más de 16 mil escuelas de educación básica en la entidad.

Durante el evento se instaló el “buzón de las voces valientes”, una herramienta simbólica para promover la denuncia. “Cuando una niña o un niño se atreve a hablar, nuestra obligación es escuchar, creer y actuar”, expresó De los Santos.

La secretaria de la Mujer, Dulce Rodríguez, resaltó la importancia de promover la Cartilla de los Derechos de las Mujeres desde las aulas, fomentando respeto, equidad y valores para erradicar estereotipos.

La jornada contempla talleres, conversatorios, lecturas y el mural “Manos que cuidan, voces que escuchan”, con apoyo de distintas instituciones como la FGR, la SSP, el DIF y Coneculta.

Estas acciones forman parte de un protocolo estatal de prevención y atención a la violencia sexual en escuelas, en sintonía con los lineamientos de la SEP y con enfoque de derechos humanos.