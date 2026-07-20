﻿Argentinos protagonizan disturbios en Brasil tras derrota 

• Grupos de aficionados se enfrentaron en diferentes ciudades de Brasil; la policía intervino y también hubo incidentes en Buenos Aires

Argentina.- La derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026 tuvo un último capítulo lejos del estadio. Horas después del partido, grupos de aficionados argentinos protagonizaron enfrentamientos con ciudadanos brasileños en dos de los principales destinos turísticos de Río de Janeiro, en una jornada que cerró con operativos policiales y escenas de violencia captadas en video.

Los incidentes más graves ocurrieron en la avenida Atlántica, en Copacabana, donde decenas de personas se enfrentaron a golpes frente a bares y comercios en los que se siguió el encuentro. Grabaciones difundidas en redes sociales muestran empujones, patadas y lanzamiento de objetos, mientras automovilistas intentaban atravesar la zona en medio del caos.

La Policía Civil de Río de Janeiro intervino para dispersar a los involucrados mediante gas pimienta y bastones. En algunas imágenes también se observa la agresión contra un repartidor que circulaba en motocicleta por el lugar, mientras testigos buscaban resguardarse o documentaban los hechos con sus teléfonos.

Otro episodio se registró en Rua das Pedras, en Búzios, un destino frecuentado por turistas argentinos. Cerca de una pantalla instalada para seguir la final, varios grupos intercambiaron golpes y arrojaron botellas, lo que provocó corridas entre los asistentes.

Los disturbios no se limitaron a Brasil. En Buenos Aires, la concentración de aficionados en el Obelisco derivó en enfrentamientos con la policía después de que un grupo rompiera el cerco de seguridad instalado alrededor del monumento. Las autoridades argentinas informaron de al menos 15 detenidos, además de civiles y agentes lesionados.

Los episodios registrados tras la final prolongan una sucesión de incidentes extradeportivos que marcaron el recorrido de Argentina durante el Mundial. Aunque las autoridades no han establecido un vínculo entre todos los casos, los hechos ocurridos dentro y fuera de las canchas terminaron por desplazar el foco del resultado deportivo hacia los problemas de seguridad que acompañaron el desenlace del torneo.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial