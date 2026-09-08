Árbol cae sobre moto y deja dos lesionados

– El accidente ocurrió en el puente Mal Paso en Tapachula; los ocupantes fueron trasladados a un hospital por contusiones –

Dos personas resultaron lesionadas la tarde de este martes luego de que un árbol cayera sobre la motocicleta en la que circulaban por la carretera Tapachula–Nueva Alemania, a la altura del puente Mal Paso.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona reportaron a los números de emergencia que el árbol había colapsado sobre la unidad de dos ruedas.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes. Debido a las contusiones que presentaban, ambos fueron estabilizados y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

La caída del árbol también provocó afectaciones momentáneas a la circulación, debido a que ramas y parte del tronco quedaron sobre la cinta asfáltica.

Elementos policiales y cuerpos de emergencia realizaron labores de seccionamiento para retirar el árbol y liberar la carretera, además de implementar medidas preventivas mientras se desarrollaban los trabajos.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de los lesionados ni sobre las causas que provocaron el colapso del árbol.

Durante las maniobras, la circulación quedó parcialmente restringida hasta que los restos fueron retirados por completo.