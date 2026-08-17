Apresan a dos custodios tras fuga en San Cristóbal

– Juan “N” y Senaida “N” son investigados por evasión de preso; Lorenzo “N” sigue prófugo por homicidio calificado –

Dos custodios fueron detenidos este lunes después de la fuga de Lorenzo “N”, imputado por homicidio calificado, quien escapó de un juzgado en San Cristóbal de Las Casas mientras permanecía bajo resguardo policial.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que Juan “N” y Senaida “N” fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de preso.

La detención ocurrió luego de que Lorenzo “N” lograra salir de las instalaciones judiciales antes de continuar con el procedimiento penal que enfrenta. De acuerdo con la información oficial, el imputado se encontraba bajo custodia cuando se produjo la evasión.

La autoridad correspondiente deberá determinar la situación jurídica de los dos custodios y establecer si tuvieron alguna responsabilidad en la fuga.

Mientras tanto, Lorenzo “N” continúa prófugo y es buscado por las corporaciones de seguridad. El hombre enfrenta un proceso por homicidio calificado, además de otros delitos que pudieran determinarse conforme avance la investigación.

Hasta la tarde de este lunes no se había informado sobre su localización ni sobre nuevos detenidos relacionados con la evasión.