Aprehenden a nueve por multihomicidio en El Bosque

– La FGE informó que el móvil fue la venta de droga al menudeo; tres cuerpos continúan sin identificar –

La Fiscalía General del Estado atribuyó a una disputa por la venta de droga al menudeo la ejecución de ocho personas localizadas sobre el tramo Jitotol-Bochil, en los límites con el municipio de El Bosque. Por estos hechos hay nueve detenidos, informó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

El funcionario explicó que se integró un grupo especial para recabar datos de prueba. Sobre las víctimas, señaló que cinco hombres ya fueron identificados y entregados a sus familias. Se trata de Milton Humberto “N”, de Ocozocoautla; Alfredo “N”, de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, de La Concordia, así como Erick Osvaldo “N”, de San Fernando.

Tres cuerpos continúan sin identificar en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. Corresponden a dos mujeres y un hombre, por lo que la Fiscalía llamó a familiares de personas desaparecidas a acudir para facilitar su reconocimiento. La causa de muerte fue hemorragia aguda por disparo de arma de fuego en la cabeza.

Los detenidos son Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”. Según la Fiscalía, declararon pertenecer al cártel de Sinaloa.

Fueron asegurados tres vehículos, 29 armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas, celulares, radios, drones y narcóticos. “En Chiapas no habrá impunidad”, afirmó Llaven Abarca.