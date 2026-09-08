Aprehenden a dos por robo violento en negocio

– La Fiscalía señala que golpearon y amagaron con una pistola a un trabajador para llevarse dinero y cigarrillos –

Luis “N” y Jesús “N”, alias “El Abismo”, fueron detenidos mediante una orden de aprehensión como presuntos responsables de un robo con violencia ocurrido en un establecimiento de la colonia Penipak, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el primero de septiembre de 2026, cuando ambos habrían ingresado al negocio propiedad de Arbely “N”.

Según la investigación, los presuntos responsables golpearon y amagaron con una pistola a un trabajador para despojarlo de la caja registradora y de varias cajas de cigarrillos.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Tras su captura, Luis “N” y Jesús “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que los requería, instancia que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó sobre la recuperación de los objetos robados ni sobre otros posibles involucrados en el hecho, tampoco precisó si el arma utilizada durante el asalto fue localizada.