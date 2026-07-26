App C5 Escudo Pakal agiliza reportes de emergencia

– La herramienta envía avisos en tiempo real y busca agilizar la respuesta de policías y cuerpos de auxilio –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo pidió a habitantes y visitantes de Chiapas utilizar la aplicación C5 Escudo Pakal para reportar emergencias, accidentes y otros percances durante el operativo Vacaciones Seguras de Verano 2026.

La herramienta permite enviar avisos en tiempo real desde cualquier punto del estado, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. La dependencia señaló que la aplicación funciona como un canal directo para solicitar apoyo ante situaciones de riesgo.

El llamado se realiza mientras la SSP mantiene vigilancia en carreteras, playas, destinos turísticos, pueblos mágicos y centros recreativos con mayor afluencia durante la temporada vacacional.

Además del uso de la aplicación, se recomendó a conductores respetar el reglamento de tránsito, viajar con precaución y consultar información oficial antes de salir a carretera.

La SSP no detalló cuántas descargas registra actualmente la plataforma ni el tiempo promedio de atención de los reportes. La aplicación queda como una vía adicional para pedir ayuda durante los recorridos vacacionales.